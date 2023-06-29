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ما مصير مقاتلي فاغنر بعد رفض قائدها توقيعهم عقودا مع وزارة الدفاع الروسية؟
أظهرت صور أقمار صناعية بدءَ أعمال إنشاء في قاعدة بيلاروسية مهجورة في منطقة أسيبوفيتشي التي تبعد عن العاصمة قرابة 130 كيلومترا، حيث يُعتقد أن قوات فاغنر ستتمركز بعد انتقالها إلى بيلاروسيا.
وفي وقت لا يزال مصير مقاتلي المجموعة غير واضح مع إعلان رئيسها رفض توقيعهم عقودا مع وزارة الدفاع الروسية، نقلت وكالة تاس عن وزارة الداخلية الروسية أن الشرطة صادرت أسلحة ومعدات عسكرية بعد التمرد في روستوف من بينها ألغام مضادة للدبابات.
تقرير: سلام خضر
29/6/2023