ما مصير مقاتلي فاغنر بعد رفض قائدها توقيعهم عقودا مع وزارة الدفاع الروسية؟

أظهرت صور أقمار صناعية بدءَ أعمال إنشاء في قاعدة بيلاروسية مهجورة في منطقة أسيبوفيتشي التي تبعد عن العاصمة قرابة 130 كيلومترا، حيث يُعتقد أن قوات فاغنر ستتمركز بعد انتقالها إلى بيلاروسيا.

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