حجاج بيت الله في أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة، وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى. نتعرف على تفاصيل أيام التشريق.