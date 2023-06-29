الجزيرة ترصد أجواء العيد بمراكز الإيواء في السودان

رصدت الجزيرة أجواء عيد الأضحى بمراكز الإيواء في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (جنوب الخرطوم) التي فر إليها الآلاف من سكان العاصمة السودانية هربا من الصراع.