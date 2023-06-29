احتجاجات على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي بضواحي باريس

شهدت ضواحي غرب باريس مواجهات بين الشرطة ومحتجين على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي، وأضرم محتجون النار في عدة أماكن.