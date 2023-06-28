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مظاهر الاحتفال بالعيد غابت عن اللاجئين السودانيين في تشاد

استقبل اللاجئون السودانيون في تشاد أول أيام عيد الأضحى المبارك وسط ظروف معيشية صعبة، في ظل عدم توفر حاجاتهم الأساسية.