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بعد إخماد التمرد.. ما المصير الذي ينتظر مجموعة فاغنر؟

رغم أن التمرد الذي نفذته مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين قد تم إخماده شكليا، فإن مصير المجموعة العسكرية الروسية “الخاصة” ما زال قيد التكنهات.