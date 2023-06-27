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حياكة كسوة الكعبة

تصنع كسوة الكعبة من الحرير الأسود الذي تنقش عليه آيات من القرآن الكريم بماء الذهب، وتكسى بها الكعبة، وتمر صناعة الكسوة بمراحل متعددة.
27/6/2023