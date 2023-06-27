مدة الفيديو 02 minutes 23 seconds

الجزيرة ترافق وحدة من البحرية الأوكرانية في نهر دنيبرو

تصاعدت الأهمية الإستراتيجية لنهر دنيبرو بسبب استخدام القوات الأوكرانية النهر في الإمداد، وتتحرك فيه وحدات بحرية تعمل على حماية كييف من هجمات المسيرات.
27/6/2023