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الجزيرة ترافق وحدة من البحرية الأوكرانية في نهر دنيبرو

تصاعدت الأهمية الإستراتيجية لنهر دنيبرو بسبب استخدام القوات الأوكرانية النهر في الإمداد، وتتحرك فيه وحدات بحرية تعمل على حماية كييف من هجمات المسيرات.