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ارتفاع أسعار الأضاحي في الدول العربية

شهدت أسعار الأضاحي للعام الجاري 2023 ارتفاعات غير مسبوقة في بعض الدول العربية، فكيف ضاعفت الأزمة الاقتصادية الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية؟
27/6/2023