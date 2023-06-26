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خدمة الحجاج.. شرف متوارث لأهل مكة

يتوافد سعوديون مع بدء موسم الحج لتقديم الخدمة للحجّاج إذ يعدّونها شرفًا لأهل مكة، كما يؤكدون أن الخدمة شرف تتوارثه الأجيال.
26/6/2023