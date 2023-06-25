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مناسك الحج.. واجبات وأركان

تمر رحلة الحج إلى بيت الله الحرام بعدد من المراحل، وهي مناسك الحج، ومنها ما هو ركن ومنها ما هو من الواجبات. في هذا التقرير نتعرف على مراحل الحج من الإحرام إلى طواف الوداع.