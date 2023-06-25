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صعوبات تواجه الراغبين في أداء الحج من الشمال السوري

يواجه الراغبون في أداء فريضة الحج شمالي غربي سوريا عوائق عدة تتمثل في صعوبة استخراج جوازات السفر وارتفاع تكاليفها، إضافة إلى صعوبة السفر إلى مكة المكرمة.