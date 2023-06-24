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تطورات الوضع داخل روسيا

ما تزال الأوضاع في مقاطعات جنوب غرب روسيا مشتعلة، يتحدث الرئيس بوتين عن خيانة وطعنة في الظهر، بينما يصعد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين ليقول إن بوتين مخطئ باتهامه بالخيانة.