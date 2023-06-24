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انتشار مرض السكري في جميع أنحاء العالم

وجدت دراسة جديدة -نُشرت في مجلة لانسيت الطبية- أن انتشار مرض السكري في جميع أنحاء العالم يتزايد بشكل كبير، ويتجاوز معظم الأمراض الأخرى، رغم زيادة الوعي.