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الحصاد 23/6/2023

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: – قائد فاغنر يدعو للحشد من أجل مواجهة القوات الروسية. – بريغوجين يقول إن مبررات القادة العسكريين بُنيت على أكاذيب.