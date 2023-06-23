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ممثل الاتحاد الأوروبي يعتبر إحداث بؤر استيطانية في الضفة عملا إرهابيا

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فن بورغسدرف، للجزيرة، خلال زيارته بلدة ترمسعيا أن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية، ووصف ما قام به المستوطنون بالعمل الإرهابي.

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