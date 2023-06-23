مدة الفيديو 03 minutes 19 seconds
ممثل الاتحاد الأوروبي يعتبر إحداث بؤر استيطانية في الضفة عملا إرهابيا
أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فن بورغسدرف، للجزيرة، خلال زيارته بلدة ترمسعيا أن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية، ووصف ما قام به المستوطنون بالعمل الإرهابي.
وكان مستوطنون متشددون أقاموا 7 بؤر استيطانية جديدة في قرى وبلدات بالضفة، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المستوطنين لإحداث مزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مجددا مطلبه بضرورة القيام بما سماه عملية عسكرية واسعة.
تقرير: سمير أبو شمالة
23/6/2023