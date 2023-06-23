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لقاءات قطرية روسية في موسكو بشأن القضايا الراهنة

ركزت لقاءات قطرية روسية أجريت في موسكو على القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والتعاون بين البلدين، مع إشادة متبادلة بالعلاقات الثنائية والتطلع نحو تعزيزها.

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