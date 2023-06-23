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لقاءات قطرية روسية في موسكو بشأن القضايا الراهنة
ركزت لقاءات قطرية روسية أجريت في موسكو على القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والتعاون بين البلدين، مع إشادة متبادلة بالعلاقات الثنائية والتطلع نحو تعزيزها.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تعول على تعاون ناجح ومثمر مع قطر، فيما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال مباحثاته مع بوتين إنه حمل رسالة من أمير دولة قطر تتعلق بمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
تقرير: أمين درغامي
23/6/2023