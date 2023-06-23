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حجاج السودان سالت دموعهم فرحا ببلوغ الأراضي المقدسة

غلبت الدموع حجاج بيت الله القادمين إلى أطهر بقاع الأرض. نتابع في هذا التقرير حجاج السودان حين وطئت أقدامهم الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج.
23/6/2023