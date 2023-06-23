تعثر الوساطات بالسودان واستمرار القتال بين أطراف النزاع

قالت مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية إن محادثات السودان تأجلت لأن الصيغة المتفق عليها لا تحقق النجاح المنشود.

فيما قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن بلاده ترفض مبادرة الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة السودانية، بسبب تعليق عضوية السودان، كما وصف مبادرة الإيغاد بـ"مبادرة احتلال"، ويقول إنها تسعى لإدخال قوات دولية إلى السودان وجعل منطقة الخرطوم منزوعة السلاح.

تقرير: مصطفى أزريد