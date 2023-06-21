مدة الفيديو 04 minutes 23 seconds 04:23

مقتل 4 إسرائيليين في هجوم مسلح من كتائب القسام

بعد عملية اقتحام غير مسبوقة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، قُتل 4 مستوطنين في هجوم نفذه عنصران من كتائب القسام عند مدخل مستوطنة عيلي بين مدينتي رام الله ونابلس.