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مراسل الجزيرة يرصد الأوضاع ببلدة ستروغوفو في دونيتسك الأوكرانية

تمكن فريق الجزيرة من الوصول إلى بلدة ستروغوفو جنوبي دونيتسك، وهي من بين 8 بلدات قال الجيش الأوكراني إنه استعادها منذ بدء هجومه المضاد في جبهتي دونيتسك وزاباروجيا.