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فريضة الحج تجربة جديدة للمسلمين حديثا في ألمانيا

يُعد موسم الحج تجربة فريدة للمسلمين حديثا في ألمانيا، حيث تتلهف قلوبهم لزيارة المشاعر المقدسة، ويحمل كل واحد منهم قدرا من الحماسة لخوض غمار هذه التجربة.
21/6/2023