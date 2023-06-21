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عرض طائرة كهربائية هجينة في معرض باريس الجوي

كشفت شركة “فولت آيرو” الفرنسية عن طائرتها الهجينة “كاسيو-330” للمرة الأولى على هامش معرض باريس الجوي. وهي مركبة هجينة تعمل بمزيج من الكهرباء ووقود الطائرات.