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مدة الفيديو 02 minutes 29 seconds
02:29
تقديم ملفات 3 مدن لاستضافة معرض إكسبو 2030
قدمت 3 مدن هي الرياض وروما وبوسان الكورية الجنوبية، ملفّات ترشحها لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي. وستختار الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، المدينة المضيفة من خلال اقتراع سري.
21/6/2023