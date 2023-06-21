تقديم ملفات 3 مدن لاستضافة معرض إكسبو 2030

قدمت 3 مدن هي الرياض وروما وبوسان الكورية الجنوبية، ملفّات ترشحها لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي. وستختار الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، المدينة المضيفة من خلال اقتراع سري.
21/6/2023