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تقديم ملفات 3 مدن لاستضافة معرض إكسبو 2030

قدمت 3 مدن هي الرياض وروما وبوسان الكورية الجنوبية، ملفّات ترشحها لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي. وستختار الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، المدينة المضيفة من خلال اقتراع سري.