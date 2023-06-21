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الحصاد 2023/6/20

سلطت فدى باسيل الضوء في الحصاد على عدة ملفات تحت العناوين التالية: حماس تتبنى مقتل 4 مستوطنين، نتنياهو: كل الخيارات مفتوحة للرد، المعارك تتسع في إقليم دارفور، الناتو ينفي انخراطه في الحرب بأوكرانيا.