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فن القط العسيري.. إبداع وإتقان

فن القط العسيري هو عملية إبداعية تنتقل من جيل إلى آخر من النساء، وتتضمن رسم أشكال معقدة مثل المثلثات والمربعات والنقط باستخدام خطوط متقاطعة سوداء مثبتة على جدران الجبس البيضاء.