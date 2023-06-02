لجنة مكلفة من ناسا لدراسة ظواهر الأجسام الطائرة المجهولة

كلفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لجنة متخصصة لدراسة ظواهر شاذة معروفة باسم الأجسام الطائرة المجهولة، وإعداد خريطة طريق لتفسير تلك الظواهر علميا.
2/6/2023