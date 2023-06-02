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شابة تنشئ مكتبة بالخليل لتعزيز الهوية الفلسطينية

مكتبة تعزز الهوية الفلسطينية لمدينة الخليل، أنشأتها شابة فلسطينية لتكون متنفسا باعثا على الحياة، المكتبة كانت في الأساس ملحمة صغيرة في البلدة القديمة بالمدينة وتاريخها يعود إلى مئات السنين.