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سقوط قذائف مدفعية على سوق جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم

تعرضت منطقة سوق ستة في ضاحية مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم للقصف بالمدفعية، وكانت قذيفة مدفعية سقطت وسط السوق المكتظ بالناس ليزداد عدد القتلى والمصابين.