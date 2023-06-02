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النشرة الاقتصادية (2023/6/2)

سمحت الحكومة الباكستانية للشركات بالمقايضة التجارية مع روسيا وإيران وأفغانستان لاستيراد بعض السلع مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي، وحددت الحكومة السلع التي يمكن مقايضتها..