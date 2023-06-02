مدة الفيديو 01 minutes 32 seconds 01:32

الفريكة أكلة شعبية لذيذة اختلف عليها خبراء التغذية والبيئة.. ما السر؟

تعدّ الفريكة من أشهى الأكلات الشعبية في سوريا، وقد اختلف عليها خبراء التغذية والبيئة. أما سر الخلاف فيعود للطريقة التي تحضر بها بعد حصادها، وهي بإشعال النيران والحرق.