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الحصاد (2023/6/1)

تناول عبد القادر عياض في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ إعلان تعليق محادثات جدة ـ تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين ـ تصعيد في بيلغورود وتهديد روسي ـ تحذيرات من خطورة الوضع بكوسوفو