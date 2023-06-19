تطور نوعي للمقاومة الفلسطينية في سياق توسع استيطاني غير مسبوق
استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مروحيات الأباتشي في هجومها العسكري على مخيم جنين، بعدما عجزت الأسلحة الميدانية عن ردع المقاومة الفلسطينية عن صد الاقتحام الذي نفذته صباح اليوم الاثنين.
وتأتي هذه التطورات في سياق التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير المسبوق الذي تبنته حكومة أقصى اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، كما أنه يتزامن مع إطلاق وزراء إسرائيليين متطرفين دعوات لشن حملة عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تقرير: ماجد عبد الهادي
19/6/2023