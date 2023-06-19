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تطور نوعي للمقاومة الفلسطينية في سياق توسع استيطاني غير مسبوق

استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مروحيات الأباتشي في هجومها العسكري على مخيم جنين، بعدما عجزت الأسلحة الميدانية عن ردع المقاومة الفلسطينية عن صد الاقتحام الذي نفذته صباح اليوم الاثنين.

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