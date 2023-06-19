بالخريطة التفاعلية.. كيف بدأت وتطورت الأحداث في جنين؟

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين نتيجة إصابتهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين. الخريطة التفاعلية الآتية تشرح كيف بدأت وتطورت الأحداث في جنين؟
19/6/2023