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ارتفاع تكاليف الحج في باكستان

يذهب حجاج باكستان لأداء فريضة الحج لهذا العام، وسط عيون متلهفة لرؤية الحرمين الشريفين، لكن ارتفاع تكلفة الحج قللت من فرص كثير من الباكستانيين لأداء الفريضة.