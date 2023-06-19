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إيطاليا تعيد للعراق قطعة أثرية تعود إلى الحقبة الآشورية

أعلنت السلطات العراقية أنها استعادت من إيطاليا لوحة حجرية مسمارية تعود لـ2800 عام، في ظل سعي بغداد إلى استعادة الآثار المنهوبة من أراضيها الزاخرة بالمواقع الأثرية.