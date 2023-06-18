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تفاقم الأوضاع الصحية للعالقين على الحدود السودانية المصرية

حذرت السلطات الصحية بوادي حلفا على الحدود السودانية المصرية من تفاقم الأوضاع الصحية للعالقين هناك، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب النقص الحاد في الأدوية.