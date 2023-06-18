بسبب قلة الأمطار.. ضعف موسم الحصاد في إدلب

يواجه مزارعو الحبوب في إدلب السورية تحديات كبيرة بسبب شح الأمطار خلال السنوات الماضية، مما أضعف الموسم الزراعي وزاد تكاليف الإنتاج.
18/6/2023