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النشرة الاقتصادية (2023/6/18)

قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري إن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم، إذ تجاوز المعروض التوقعات. وأضاف الوزير أن إجمالي الكميات المسوّقة من القمح لغاية اليوم تجاوز الكميات..