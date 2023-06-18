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احتدام المعارك في الجبهة الجنوبية لأوكرانيا

بينما تحتدم المعارك في الجبهة الجنوبية لأوكرانيا، تؤكد تقارير استخباراتية غربية أن الطرفين الروسي والأوكراني تكبدا خسائر كبيرة في الأرواح. وأكد تقرير لوزارة الدفاع البريطانية أن الخسائر الأعلى..