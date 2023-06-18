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أزمة تغيّر المناخ.. ارتفاع حرارة الغلاف الجوي

يتجه العالم نحو نظام طقس النينيو، وهو ظاهرة مناخية يصاحبها ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي. وقالت الوكالة الأوروبية للبيئة إنه يجب على أوروبا الاستعداد لطقس غريب هذا الصيف.