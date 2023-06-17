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رحلة البيت العتيق من إندونيسيا

نتعرف في هذا التقرير على تجهيزات الحاج الإندونيسي حسين بن نيسان للذهاب للحج لهذا العام. كيف مشاعره بعد انتظار سنوات للذهاب إلى الحج؟