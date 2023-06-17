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تقدّم طفيف في الهجوم الأوكراني المضاد.. وماذا بعد؟

تحتدم المعارك في الجبهتين الشرقية والجنوبية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد، الذي يحدد خبراء أوكرانيون نقطة بدايته في الرابع من يونيو/حزيران الجاري.