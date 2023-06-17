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الحصاد (2023/6/16)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: قصف على كييف ومعارك محتدمة شرق أوكرانيا، واشنطن وبكين.. زيارة لرأب الصدع، معارك في الخرطوم وغرب دارفور، ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون في باريس.