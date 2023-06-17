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الجفاف يهدد المزروعات في 30 مقاطعة فرنسية

يحبس المزارعون في كثير من مناطق فرنسا أنفاسهم خشية الجفاف الذي يهدد محاصيلهم الزراعية وينبئ بموسم زراعي غير جيد، وذلك بسبب عدم نزول أمطار كافية في فصل الشتاء.