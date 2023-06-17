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أبرز نقاط الخلاف بين الصين والولايات المتحدة

ثمة حرب باردة بين الصين والولايات المتحدة، لكن، هناك سعي متبادل لتحويل هذه الحرب إلى خلافات يمكن إدارتها. وفي ظل هذه التوترات والمنافسة الشديدة، كيف تدير الصين والولايات المتحدة علاقتهما؟