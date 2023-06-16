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قطر تعلن استثمار 5 مليارات دولار في العراق

اختتم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة رسمية إلى العراق، هي الأولى لزعيم عربي منذ تشكيل الحكومة الجديدة، عقد خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني..