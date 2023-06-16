مدة الفيديو 02 minutes 07 seconds 02:07

جهود دولية لإطفاء حرائق الغابات بمناطق عدة في كندا

تواصل السلطات في كندا جهودها الحثيثة لمكافحة الحرائق التي أتت على ملايين الهكتارات في مقاطعات عدة خاصة في مناطق الأحراش النائية، بمشاركة دولية من عدة دول أبرزها تشيلي وجنوب أفريقيا وكوبا.