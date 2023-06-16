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انتشار ظاهرة أطفال الشوارع في طهران ومدن إيرانية أخرى

بدأت ظاهرة أطفال الشوارع تنتشر في طهران وعدد من المدن الإيرانية، وتسعى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني إلى معالجة هذه الظاهرة ومنع استغلالهم في التسول.