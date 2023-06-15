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بعد فرض التأشيرة.. أوضاع معيشية صعبة يعيشها السودانيين عند حدود مصر

قال مراسل الجزيرة إنّ أكثر من 15 ألف سوداني تجمعوا عند الحدود السودانية المصرية، في أوضاع معيشية صعبة، وهم يسعون للحصول على تأشيرة دخول من القنصلية المصرية في مدينة حلفا.